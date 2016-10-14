 Adriano’dan Barça itirafı – Fotomaç – 14 Ekim 2016
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    13 Ekim 2016, Perşembe
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    ’dan Barça itirafı

    Adriano’dan Barça itirafı

    'ın yeni transferi , günlerini RAC-1'e anlattı.

    Sambacı, "Barça'dan ayrıldım çünkü yeterince süre alamıyordum. Kimseyi suçlamıyorum, belki de ben fazlasını yapmalıydım. Ayrılmayı düşünürken 'tan çok güzel bir teklif aldım ve hemen kabul ettim" dedi. , Barça'da oynamanın zorluklarını şöyle özetledi: Oraya transfer olduğunuzda beklentiler çok ama çok yükseliyor.
    1. 14 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:41
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