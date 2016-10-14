Adriano’dan Barça itirafı
Beşiktaş'ın yeni transferi Adriano, Barcelona günlerini RAC-1'e anlattı.
Sambacı, "Barça'dan ayrıldım çünkü yeterince süre alamıyordum. Kimseyi suçlamıyorum, belki de ben fazlasını yapmalıydım. Ayrılmayı düşünürken Beşiktaş'tan çok güzel bir teklif aldım ve hemen kabul ettim" dedi. Adriano, Barça'da oynamanın zorluklarını şöyle özetledi: Oraya transfer olduğunuzda beklentiler çok ama çok yükseliyor.
- 14 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:41
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Advocaat'ı eleştirmem doğru olmaz"
Toplam 3
Yorum
pomak ATATÜRK hakkında ne güzel konuşmuş kimse ile mukayese edilemez helal olsun..
- "İyi ki Galatasaray'a gelmişim"
Toplam 5
Yorum
Erdoğan munlafalıoğlu İyiki bizde seni transfer etmişiz
- Yıldırım Demirören'den Arda açıklaması
Toplam 10
Yorum
Erdoğan munlafalıoğlu Artık bu konu çözüme kavuşmalı milli takım çok zarar görüyor
Adriano’dan Barça itirafı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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