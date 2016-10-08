Ortalık karıştı!
Denetleme Kurulu, Divan Başkanı Yalçın Karadeniz’i kulübün borcunu fazla göstererek üyeleri de yanlış bilgilendirdiği için Disiplin Kurulu’na sevk etti
Beşiktaş yönetimi ile Divan Başkanı Yalçın Karadeniz arasındaki gerginlik yeni bir boyut kazandı. Bu kez de Beşiktaş Denetim Kurulu, Yalçın Karadeniz'i, kulüp borcunu bilinen rakamdan fazla göstererek üyelere mesaj yoluyla göndermesini, kulüp tüzüğünün 47 ve 47/C maddesine dayandırarak Disiplin Kurulu'na sevk etti. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Sn. Yalçın Karadeniz çeşitli kereler BJK'nin borç rakamını BJK Denetim Kurulu Raporlarına, Bağımsız Denetim Raporlarına ve Uluslararası Muhasebe Standartlarına göre gerçeğe aykırı olarak olduğundan daha yüksek tutarda açıklamıştır... Buna ek olarak "kulüp tüzel kişiliği veya üyelerinin onur ve saygınlığına zarar verici, küçük düşürücü ve benzeri davranışlarda bulunmak" hükmüne binaen Denetim Kurulu olarak varlığımızın, güvenilirliğimizin ve mesleki itibarımızın zedelendiği kanaati tüm üyelerimizin ortak fikri olmuştur. Anılan nedenlerle Yalçın Karadeniz'in Disiplin Kurulu'na sevki için Denetim Kurulu olarak oybirliğiyle karar almış olduğumuzu kamuoyuna duyururuz."
KARADENiZ: SEVK DEĞiL TALEP
Denetleme Kurulu tarafından Disipline sevk edilen Beşiktaş Divan Başkanı Yalçın Karadeniz açıklamalarda bulundu. Karadeniz, konuyla ilgili olarak, "Bu bir sevk değil taleptir. Kulüp tarihinde ilk kez böyle bir şey olmaktadır. İleriki günler geniş bir açıklama yapmayı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
KARADENiZ: SEVK DEĞiL TALEP
Denetleme Kurulu tarafından Disipline sevk edilen Beşiktaş Divan Başkanı Yalçın Karadeniz açıklamalarda bulundu. Karadeniz, konuyla ilgili olarak, "Bu bir sevk değil taleptir. Kulüp tarihinde ilk kez böyle bir şey olmaktadır. İleriki günler geniş bir açıklama yapmayı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
- 08 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 02:07
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'dan flaş karar
Toplam 2
Yorum
GSLi1905 Yazık olmuş. Allah aşkına yazık bu kadınlar futbolun gideri ne kadardı çok merak ettim!
- Uğur formayı geri istiyor
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Yorum
aga Uğur Mustafa Yumlu ve Zeki gibi bir adamlar varken sen formaya hep kavuşursun, çalışmana gerek yok.Bankoooo....
- "Türkiye savaşarak beraberliği kurtardı"
Toplam 2
Yorum
....... KARTALLO : SEN SAHİ Mİ SÖYLÜYORSUN. KİH KİH.
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