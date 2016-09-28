 Taraftar hep destek olur – Fotomaç – 28 Eylül 2016
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    28 Eylül 2016, Çarşamba
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    Taraftar hep destek olur

    Taraftar hep destek olur
    Şenol Güneş taraftarların her zaman destek verdiğini ifade ederek, "Ekonomik olarak maç bileti alıp o sahaya gelmek, en büyük destektir. Taraftar hakkında olumsuz bir düşüncemiz yok. Taraftarın da stadımıza alışması zaman alacak. Olumsuz durumda da destek bekliyorum" diye konuştu.
    1. 28 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:29
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