Taraftar hep destek olur

Şenol Güneş taraftarların her zaman destek verdiğini ifade ederek, "Ekonomik olarak maç bileti alıp o sahaya gelmek, en büyük destektir. Taraftar hakkında olumsuz bir düşüncemiz yok. Taraftarın da stadımıza alışması zaman alacak. Olumsuz durumda da destek bekliyorum" diye konuştu.