Taraftar hep destek olur
Şenol Güneş taraftarların her zaman destek verdiğini ifade ederek, "Ekonomik olarak maç bileti alıp o sahaya gelmek, en büyük destektir. Taraftar hakkında olumsuz bir düşüncemiz yok. Taraftarın da stadımıza alışması zaman alacak. Olumsuz durumda da destek bekliyorum" diye konuştu.
- 28 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 22:29
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Rebrov'u kızdıran soru
Toplam 2
Yorum
Turan Bayburt kardeşim adam dynamo kiev in hocası beşiktaş la oynayacak ,,,ama fenerbahçe ile ilgili soru soruluyor ne alaka kardeşim adam az bile demiş...
- Devler Ligi biletleri satışta
Toplam 3
Yorum
BJK Çarşı gurubu seneye yeni çıkacak kombinelere hücum etmeli.
- Bir koltuk bile boş kalmayacak
Toplam 3
Yorum
gsli hüso arena boş kalmasın
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