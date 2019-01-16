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Türkiye Kupası / Türkiye Kupası 18/19 / Umraniyespor - Fenerbahçe maçı
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17 Ocak 2019 Perşembe 18:30 , Türkiye Kupası Alanyaspor Alanyaspor 0 : 0 A Spor Kasımpaşa Kasımpaşa