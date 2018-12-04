BİZE ULAŞIN
ANA SAYFA
KUPA TV
GALERİ
FİKSTÜR
SONUÇLAR
TAKIMLAR
İSTATİSTİK
YAYIN AKIŞI
ARŞİV
ÖN ELEME
1. TUR
2. TUR
3. TUR
4. TUR
5. TUR
SON 16
ÇEYREK FİNAL
YARI FİNAL
FİNAL
EN SON VİDEOLAR
Goller
Ümraniyespor 1-0 1461 Trabzon
Goller
Keçiörengücü 1-2 Galatasaray
Goller
Keçiörengücü 0-2 Galatasaray
Goller
Keçiörengücü 0-1 Galatasaray
Özet
Çaykur Rizespor 0-2 Balıkesirspor Baltok (ÖZET)
Özet
Antalyaspor 2-2 Darıca Gençlerbirliği (ÖZET)
Özet
Aytemiz Alanyaspor 7-2 Kahramanmaraşspor (ÖZET)
Goller
Çaykur Rizespor 0-2 Balıkesirspor
Goller
Çaykur Rizespor 0-1 Balıkesirspor
Türkiye Kupası
/
Türkiye Kupası 18/19
/
Umraniyespor - 1461 Trabzon maçı
Umraniyespor - 1461 Trabzon Maçının Videoları
Goller
45+3 | Muhammed Gönülaçar
Ümraniyespor 1-0 1461 Trabzon
Maç Bilgileri Yükleniyor
DİĞER MAÇLAR
05 Aralık 2018 Çarşamba 13:00 , Türkiye Kupası
Keçiörengücü
1
:
2
Galatasaray
05 Aralık 2018 Çarşamba 17:00 , Türkiye Kupası
Boluspor
-
:
-
Van Büyükşehir Belediyespor
05 Aralık 2018 Çarşamba 18:30 , Türkiye Kupası
Altay Izmir
-
:
-
Kayserispor
05 Aralık 2018 Çarşamba 20:30 , Türkiye Kupası
Adana Demirspor
-
:
-
İstanbul Başakşehir FK