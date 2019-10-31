BİZE ULAŞIN
ANA SAYFA
KUPA TV
GALERİ
FİKSTÜR
SONUÇLAR
TAKIMLAR
İSTATİSTİK
YAYIN AKIŞI
ARŞİV
ÖN ELEME
1. TUR
2. TUR
3. TUR
4. TUR
5. TUR
SON 16
ÇEYREK FİNAL
YARI FİNAL
FİNAL
EN SON VİDEOLAR
Goller
Başkent Akademi 0-6 Sivasspor
Goller
Başkent Akademi FK 0-4 Sivasspor
Goller
Kırklarelispor 1-0 Ankaragücü
Goller
Bayburtspor 1-2 Bursaspor
Goller
Başkent Akademi FK 0-3 Demir Grup Sivasspor
Goller
Başkent Akademi FK 0-1 Demir Grup Sivasspor
Goller
Başkent Akademi FK 0-2 Demir Grup Sivasspor
Goller
Bayburtspor 1-1 Bursaspor
Goller
Bayburtspor 1-0 Bursaspor
Türkiye Kupası
Maç Bilgileri Yükleniyor
DİĞER MAÇLAR
31 Ekim 2019 Perşembe 13:00 , Türkiye Kupası
Bayburt İÖİ
1
:
2
Bursaspor
31 Ekim 2019 Perşembe 13:45 , Türkiye Kupası
Başkent Akademi
0
:
6
Demir Grup Sivasspor
31 Ekim 2019 Perşembe 14:30 , Türkiye Kupası
Kırklarelispor
1
:
0
MKE Ankaragücü
31 Ekim 2019 Perşembe 18:30 , Türkiye Kupası
Gaziantep FK
-
:
-
Turgutluspor
31 Ekim 2019 Perşembe 20:30 , Türkiye Kupası
Yukatel Denizlispor
-
:
-
İçel İdmanyurdu Spor