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Goller
Kasımpaşa 3-0 Menemen Belediyespor
Goller
Kasımpaşa 2-0 Menemen Belediyespor
Goller
Kasımpaşa 1-0 Menemen Belediyespor
Goller
K.Maraşspor 2-1 Alanyaspor
Goller
K.Maraşspor 1-1 Alanyaspor
Goller
K.Maraşspor 1-0 Alanyaspor
Goller
Etimesgut Belediyespor 0-2 Y. Malatyaspor
Goller
Etimesgut Belediyespor 0-1 Y. Malatyaspor
Goller
Van Büyükşehir Belediyespor 2-2 Boluspor
Türkiye Kupası
/
Türkiye Kupası 18/19
/
Kasımpaşa - Menemen Belediyespor maçı
Kasımpaşa - Menemen Belediyespor Maçının Videoları
Goller
27' Ethem Erboğa
Kasımpaşa 1-0 Menemen Belediyespor
Goller
34' Fode Koita (p)
Kasımpaşa 2-0 Menemen Belediyespor
Goller
38' Ethem Erboğa
Kasımpaşa 3-0 Menemen Belediyespor
Maç Bilgileri Yükleniyor
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