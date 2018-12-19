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Goller
K.Maraşspor 2-1 Alanyaspor
Goller
K.Maraşspor 1-1 Alanyaspor
Goller
K.Maraşspor 1-0 Alanyaspor
Goller
Etimesgut Belediyespor 0-2 Y. Malatyaspor
Goller
Etimesgut Belediyespor 0-1 Y. Malatyaspor
Goller
Van Büyükşehir Belediyespor 2-2 Boluspor
Goller
Van Büyükşehir Belediyespor 1-2 Boluspor
Goller
Van Büyükşehir Belediyespor 1-1 Boluspor
Goller
Van Büyükşehir Belediyespor 0-1 Boluspor
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Türkiye Kupası 18/19
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Kahramanmarasspor AS - Alanyaspor maçı
Kahramanmarasspor AS - Alanyaspor Maçının Videoları
Goller
61' Burak Can Kunt
K.Maraşspor 1-0 Alanyaspor
Goller
80' Bobo
K.Maraşspor 1-1 Alanyaspor
Goller
90' İbrahim Koca
K.Maraşspor 2-1 Alanyaspor
Maç Bilgileri Yükleniyor
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