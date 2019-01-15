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EN SON VİDEOLAR
Medipol Başakşehir 1-0 Hatayspor
Evkur Yeni Malatyaspor 3-2 Bodrumspor
Evkur Yeni Malatyaspor 2-2 Bodrumspor
Evkur Yeni Malatyaspor 1-2 BB Bodrumspor
Goller
Malatyaspor 0-2 Bodrumspor
Goller
Malatyaspor 0-1 Bodrumspor
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Türkiye Kupası
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Türkiye Kupası 18/19
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Medipol Başakşehir - Hatayspor maçı
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