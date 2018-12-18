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Goller
Medipol Başakşehir 2-0 Adana Demirspor
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Medipol Başakşehir 1-0 Adana Demirspor
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Balıkesirspor 1-1 Ç. Rizespor
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Balıkesirspor 0-1 Ç. Rizespor
Türkiye Kupası
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Türkiye Kupası 18/19
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Medipol Başakşehir - Adana Demirspor maçı
Medipol Başakşehir - Adana Demirspor Maçının Videoları
Goller
6' | Alexandru Epureanu
Medipol Başakşehir 1-0 Adana Demirspor
Goller
33' Kerim Frei
Medipol Başakşehir 2-0 Adana Demirspor
Maç Bilgileri Yükleniyor
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