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Türkiye Kupası / Türkiye Kupası 18/19 / Hatayspor - Galatasaray maçı
Hatayspor - Galatasaray Maçının Videoları
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27 Şubat 2019 Çarşamba 20:00 , Türkiye Kupası Göztepe Göztepe - : - A Spor Yeni Malatyaspor Yeni Malatyaspor