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Goller
Hatayspor 3-2 Galatasaray
Goller
Hatayspor 2-2 Galatasaray
Goller
Hatayspor 1-2 Galatasaray
Goller
Hatayspor 0-2 Galatasaray
Goller
Hatayspor 0-1 Galatasaray
Özet
Ümraniyespor 3-1 Trabzonspor | Maç Özeti
Ümraniyespor teknik direktörü Ahmet Taşyürek canlı yayında duygulandı
Goller
Ümraniyespor 3-1 Trabzonspor
Trabzonspor'un VAR'la iptal edilen penaltısı
Türkiye Kupası
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Türkiye Kupası 18/19
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Hatayspor - Galatasaray maçı
Hatayspor - Galatasaray Maçının Videoları
Goller
20' Muğdat Çelik
Hatayspor 0-1 Galatasaray
Goller
53' Emre Akbaba
Hatayspor 0-2 Galatasaray
Goller
59' Gökhan Karadeniz (penaltı)
Hatayspor 1-2 Galatasaray
Goller
59' Gökhan Karadeniz (penaltı)
Hatayspor 2-2 Galatasaray
Goller
79' Mirkan
Hatayspor 3-2 Galatasaray
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27 Şubat 2019 Çarşamba 20:00 , Türkiye Kupası
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