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Goller
Göztepe 2-1 Nazilli Belediyespor
Goller
Göztepe 1-1 Nazilli Belediyespor
Goller
Göztepe 0-1 Nazilli Belediyespor
Goller
Balıkesirspor 1-1 Ç. Rizespor
Goller
Balıkesirspor 0-1 Ç. Rizespor
Goller
Ankaragücü 3-2 Bodrumspor
Goller
Ankaragücü 2-2 Bodrumspor
Goller
1461 Trabzon 3-1 Ümraniyespor
Goller
Ankaragücü 1-2 Bodrumspor
Türkiye Kupası
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Türkiye Kupası 18/19
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Göztepe - Nazilli Bld.Spor maçı
Göztepe - Nazilli Bld.Spor Maçının Videoları
Goller
12' Onur Karakabak
Göztepe 0-1 Nazilli Belediyespor
Goller
31' Axel Ngando
Göztepe 1-1 Nazilli Belediyespor
Goller
52' | Axel Ngando
Göztepe 2-1 Nazilli Belediyespor
Maç Bilgileri Yükleniyor
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