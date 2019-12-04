Medipol Başakşehir maçında inanılmaz görüntü! Yaşananlar...

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı oynanan maçlarla devam ediyor... Bu kapsamda bir üst tura çıkmak için mücadele veren takımlardan Hekimoğlu Trabzon ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Maçı İstanbul ekibi Demba Ba'nın golüyle 1-0 kazanırken karşılaşma öncesi ortaya çıkan görüntüler ise görenleri şaşırttı. İşte ayrıntılar ve o anlardan kareler...

Giriş: 4 Aralık 2019 Çarşamba 15:01 Güncelleme: 04.12.2019 16:12 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





