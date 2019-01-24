BİZE ULAŞIN
ANA SAYFA
KUPA TV
GALERİ
FİKSTÜR
SONUÇLAR
TAKIMLAR
İSTATİSTİK
YAYIN AKIŞI
ARŞİV
ÖN ELEME
1. TUR
2. TUR
3. TUR
4. TUR
5. TUR
SON 16
ÇEYREK FİNAL
YARI FİNAL
FİNAL
EN SON VİDEOLAR
Goller
Galatasaray 1-0 Boluspor
Özet
Kasımpaşa 1-0 Alanyaspor (Maç özeti)
Özet
Hatayspor 4-1 M. Başakşehir (Maç özeti)
Özet
Fenerbahçe 0-1 Ümraniyespor (Maç özeti)
Goller
Fenerbahçe 0-1 Ümraniyespor
Goller
Kasımpaşa 1-0 Alanyaspor
Goller
Hatayspor 4-1 M. Başakşehir
Goller
Hatayspor 3-1 M. Başakşehir
Goller
Hatayspor 2-1 M. Başakşehir
Türkiye Kupası
/
Türkiye Kupası 18/19
/
Galatasaray - Boluspor maçı
Galatasaray - Boluspor Maçının Videoları
Diğer
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu erteleme rövanş maçında shasında Boıluspor'u konuk eden Galatasary'da teknik direktör Fatih Terim mücadele öncesi A Spor mikrofonuna konuştu. Terim mücadele için "İlk maçın avantajıyla oynayacağız ancak o avantaja rağmen her maçta olduğu gibi ciddiyetten uzaklaşmadan oynayacağız" dedi.
Terim: "Avantaj bizde ama ..."
Diğer
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Galatasaray'ın Boluspor'u konuk ettiği maçın 7. dakikasında davetsiz bir misafir sürprizi yaşandı. Sahaya çıkan sevimli kedi kısa süre sonra kenarı geldi, ortaya bu renkli görüntüler çıktı.
Maçta davetsiz misafir sürprizi
Goller
19' Yunus Akgün
Galatasaray 1-0 Boluspor
Maç Bilgileri Yükleniyor