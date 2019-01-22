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Özet
Boluspor 0-1 Galatasaray (Maç özeti)
Özet
Akhisarspor 0-0 Kayserispor (Maç özeti)
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Goller
Boluspor 0-1 Galatasaray
Türkiye Kupası
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Türkiye Kupası 18/19
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Bodrum Belediye Bodrumspor - Yeni Malatyaspor maçı
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