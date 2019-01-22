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Goller
Balıkesirspor 1-1 Trabzonspor
Goller
Balıkesirspor 0-1 Trabzonspor
Goller
Göztepe 3-0 Antalyaspor
Goller
Göztepe 2-0 Antalyaspor
Goller
Göztepe 1-0 Antalyaspor
Goller
Bodrum Belediyesi Bodrumspor 1-2 Yeni Malatyaspor
Goller
Bodrum Belediyesi Bodrumspor 1-1 Evkur Yeni Malatyaspor
Goller
Bodrum Belediyesi Bodrumspor 1-0 Yeni Malatyaspor
Özet
Boluspor 0-1 Galatasaray (Maç özeti)
Türkiye Kupası
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Türkiye Kupası 18/19
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Balıkesirspor - Trabzonspor maçı
Balıkesirspor - Trabzonspor Maçının Videoları
Goller
32' Novak
Balıkesirspor 0-1 Trabzonspor
Goller
34' Beleck
Balıkesirspor 1-1 Trabzonspor
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