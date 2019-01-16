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Türkiye Kupası / Türkiye Kupası 18/19 / Alanyaspor - Kasımpaşa maçı
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17 Ocak 2019 Perşembe 20:30 , Türkiye Kupası Umraniyespor Umraniyespor - : - ATV Fenerbahçe Fenerbahçe