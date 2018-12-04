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Goller
Aytemiz Alanyaspor 3-2 Kahramanmaraşspor
Goller
Aytemiz Alanyaspor 2-2 Kahramanmaraşspor
Goller
Aytemiz Alanyaspor 2-1 Kahramanmaraşspor
Özet
Nazilli Belediyespor 0-3 Göztepe (ÖZET)
Goller
Aytemiz Alanyaspor 1-1 Kahramanmaraşspor
Goller
Aytemiz Alanyaspor 1-0 Kahramanmaraşspor
Goller
Antalyaspor 2-2 Darıca Gençlerbirliği
Goller
Antalyaspor 2-1 Darıca Gençlerbirliği
Goller
Antalyaspor 1-1 Darıca Gençlerbirliği
Türkiye Kupası
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Alanyaspor - Kahramanmarasspor AS maçı
Alanyaspor - Kahramanmarasspor AS Maçının Videoları
Goller
34' Junior Fernandes (p)
Aytemiz Alanyaspor 1-0 Kahramanmaraşspor
Goller
45' Mehmet İncebacak
Aytemiz Alanyaspor 1-1 Kahramanmaraşspor
Goller
51' Bobo
Aytemiz Alanyaspor 2-1 Kahramanmaraşspor
Goller
58' Hurşit Taşçı
Aytemiz Alanyaspor 2-2 Kahramanmaraşspor
Goller
59' Taha Yalçıner
Aytemiz Alanyaspor 3-2 Kahramanmaraşspor
Maç Bilgileri Yükleniyor
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