Türkiye Kupası'nın formatı değişti

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası'nın formatında değişikliğe gidildiğini duyurdu. Kupa, 2026-27 sezonundan itibaren eleme usulüne göre oynanacak. Alınan karara göre; Türkiye Kupası 5 eleme turu, son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve final aşamalarından oluşacak. Yarı final müsabakaları çift maç eleme usulüne göre, diğer turlar ise tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Türkiye Kupası eleme turları ve final aşaması, toplam 10 kupa haftasında tamamlanacak.

KURALAR 11 MART'TA

Kupada çeyrek ve yarı final kura çekimi, 11 Mart Çarşamba günü saat 14.00'te İstanbul Finans Merkezi Ziraat Bankası Oditoryumu'nda yapılacak. A Spor'dan canlı yayınlanacak.