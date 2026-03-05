Maç Sonuçları

Sonuçlar
Türkiye Kupası Haberler Kocaeli’ye şok

Kocaeli’ye şok

Tur için mutlak kazanması gereken Kocaelispor, 2. Lig ekibi Beyoğlu Yeniçarşı’ya deplasmanda yenilip kupaya veda etti

Giriş: 05 Mart 2026, Perşembe 06:50
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda son haftaya 4 puanla giren ve tur için mutlaka kazanması gereken Kocaelispor, TFF 2. Lig ekibi Beyoğlu Yeniçarşıspor karşısında büyük şok yaşadı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelede 49'uncu dakikada Rigoberto Rivas'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Körfez ekibi, 57. dakikada Alhan Kurtoğlu'nun golüne engel olamayınca sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Bu sonuçla 4 puanda kalan Kocaelispor grubu 5'inci sırada tamamlayıp kupada veda etti. Tek galibiyetini Kocaelispor karşısında alan 2. Lig temsilcisi Beyoğlu Yeniçarşıspor da grubu 4 puanla 7. sırada tamamladı.

EN SON HABERLER

Gaziantep FK -Fenerbahçe maçında gerginlik yaşandı!
Gaziantep'te Fenerbahçe adına son sözü Archie Brown söyledi!
Fenerbahçe'de Levent Mercan'ın nefis şutuna direk engel oldu! İşte o anlar
Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçındaki penaltı VAR'dan döndü! İşte o anlar
Gaziantep FK-Fenerbahçe maçında gole ofsayt engeli! İşte o pozisyon