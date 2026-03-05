Kocaeli’ye şok

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda son haftaya 4 puanla giren ve tur için mutlaka kazanması gereken Kocaelispor, TFF 2. Lig ekibi Beyoğlu Yeniçarşıspor karşısında büyük şok yaşadı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelede 49'uncu dakikada Rigoberto Rivas'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Körfez ekibi, 57. dakikada Alhan Kurtoğlu'nun golüne engel olamayınca sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Bu sonuçla 4 puanda kalan Kocaelispor grubu 5'inci sırada tamamlayıp kupada veda etti. Tek galibiyetini Kocaelispor karşısında alan 2. Lig temsilcisi Beyoğlu Yeniçarşıspor da grubu 4 puanla 7. sırada tamamladı.