Güzel veda

Giriş: 05 Mart 2026, Perşembe 06:50
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu son hafta karşılaşmasında Erzurumspor ile Keçiörengücü karşı karşıya geldi. Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip sahadan 4-2 galip ayrıldı. Mavi-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Hüsamettin Yener, 49. dakikada Cheikne Sylla, 78. dakikada İlkan Sever ve 90+3. dakikada Mehmet Emin Billor kaydetti. Keçiörengücü'nün golleri 35. dakikada penaltıdan Enes Yılmaz ve 45+1. dakikada Mehmet Çelik'ten geldi. Bu sonuçla birlikte her iki takım da kupaya veda etti.

