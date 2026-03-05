Fener resitali

Ziraat Türkiye Kupası'nda C Grubu dördüncü maçında Gaziantep'e konuk olan Fenerbahçe, 4-0'lık skorla farklı kazandı, 9 puana ulaşıp çeyrek finale yükselmeyi başardı. 3'te ev sahibinde Sorescu'nun golünde ofsayt kararı çıktı. Oyunun kontrolünü alan Kanarya'da 15'te Levent'in müthiş şutu üst direkten döndü. 33'te Musaba ile 1-0 öne geçti. Kerem'in ortasında savunmadan seken topu Musaba çok iyi tamamladı. 41'de Musaba bu kez kaleci Burak'ı geçemedi. İkinci yarıya Fenerbahçe golle başladı. Kerem'in enfes topuk pasında Sidiki Cherif güzel bir son vuruşla 2-0'ı sağladı. 53'te de Fred yüzde 100'lük net fırsatı harcadı. 78'de Nene oyuna girer girmez golünü attı, skoru 3-0'a taşıdı. Kanarya'da son sözü 86'da Archie Brown söyledi: 4-0.

ANTHONY MUSABA FARKI

Çeyrek finale yükselen sarı-lacivertlilerde ara transfer döneminin flaş yıldızlarından Anthony Musaba, Gaziantep deplasmanında performansıyla göz doldurdu. Musaba, dün akşam Fenerbahçe formasıyla kupadaki ilk golünü kaydetti. Hollandalı yıldız toplamda ise 12 maçta 2 gol, 4 asiste ulaşarak 6 gole direkt katkı sundu. Gaziantep karşısında etkili bir görüntü çizen 25 yaşındaki Musaba, mücadele boyunca 2 isabetli şut, 3 hücum pası ve 2 başarılı orta açtı.

TEDESCO YİNE YOK

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Domenico Tedesco, çok ağır bir gribal enfeksiyon geçirdiği için İstanbul'da kaldı. Takımla beraber Gaziantep'e gitmeyen ve tedavisine devam edilen İtalyan hocanın 8 Mart Pazar günü Samsunspor'la oynanacak maçta takımın başında olacağı belirtildi. Tedesco sağlık sorunları sebebiyle Antalyaspor maçında da yoktu.

HAFTA SONU YETİŞECEK

Fenerbahçe'de futbol şubesinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Ertan Torunoğulları, A Spor'a konuştu. Domenico Tedesco hakkında bilgi veren Torunoğulları, "Tedesco hocamızın rahatsızlığı devam ediyor ama hafta sonu oynanacak maça yetişecek ve inşallah sağlıklı bir şekilde aramızda olacak" bilgisini verdi.

OFSAYT İTİRAZI

Gaziantep, maçın 3. dakikasında Sorescu ile golü bulsa da ofsayt bayrağı kalktı. Kırmızı-siyahlılar, topun Fenerbahçeli futbolcudan geldiğini belirterek itiraz etti. Gaziantep'in hocası Burak Yılmaz da kenarda hakemlere pozisyonu anlattı.

KISITLI KADROYLA GELDİK

Teknik Sorumlu Zeki Murat Göle, "7 günde 3 tane zor deplasmana çıktık. Sakat oyuncularımız çok fazla. Kısıtlı kadro ile geldik. Baştan sona çok iyi mücadele ettik. Haklı bir galibiyetle çeyrek finaldeyiz. Takımımızı kutlarım" dedi. Göle, "İnşallah Samsunspor maçında hocamız Domenico Tedesco bizimle olacak" ifadelerini kullandı.

LEVENT SOL STOPER

C Grubu'ndaki son maçta Gaziantep'e konuk olan Fenerbahçe'de Levent Mercan sol stoperde oynadı. Levent, 3'lü defansta Guendouzi ve Yiğit Efe ile yan yana forma giydi. Kalede Mert Günok yer alırken, Fred ve Musaba ilk 11'e geri döndü. Forvette Sidiki Cherif'le devam teknik heyet, Kerem'i de yanında kullandı.

BROWN ŞOV YAPTI

Archie Brown, Gaziantep deplasmanında attığı gol ve yaptığı asistle adından söz ettirdi. Fenerbahçe adına maçın en iyilerinden olan İngiliz sol bek, 4-0'lık galibiyete katkı verdi. Sakatlığını atlatan Brown bu sezon sarı-lacivertli formayla 4. kez gol sevinci yaşadı.

ASENSIO VE EDERSON DİNLENDİ

Gaziantep deplasmanında Asensio ve Ederson yer almadı. Asensio'nun dinlendirildiği belirtildi. Ederson'un da ağrıları olduğu için riske edilmediği ve İstanbul'da kaldığı aktarıldı. Ederson'un yarın takımla çalışmalara başlayacağı ifade edildi.

SKRINIAR YALNIZ BIRAKMADI

Sarı-lacivertli takımın kaptanı Milan Skriniar, sakatlığı bulunmasına rağmen Gaziantep'te arkadaşlarını yalnız bırakmadı. Takımla beraber seyahat etmek isteyen Skriniar, takıma destek verdi. Slovak futbolcu maç kadrosunda da hazır bulundu.

STATTA ELEKTRİK RÖTARI YAŞANDI

Gaziantep'te karşılaşma öncesi beklenmedik bir problem yaşandı. Statta yaşanan ışıklandırma sorunu nedeniyle mücadele saat 21.30'da başladı. Stat görevlileri uzun süre elektrik panosunda oluşan arızayı gidermek için uğraştı. Hakemler ve iki takım futbolcuları durumu yakından takip etti. Mücadele tam 1 saatlik rötar sonrası oynandı.

CHERIF'TEN 2'DE 2

Sidiki Cherif, sarı-lacivertli formayla gollerine devam ediyor. Ligde Antalyaspor deplasmanında siftah yapan genç forvet, dün de Gaziantep karşısında şık bir son vuruşla ağları sarstı. 19 yaşındaki forvet başarılı futbolunu golle süsledi. Cherif son 2 maçta 2 gol atarak adından söz ettirdi.

GAZİANTEP'İ YİNE ELEDİ

F.Bahçe, Türkiye Kupası'nda son 3 sezonda Gaziantep'i elemeyi başardı. Kanarya, Gaziantep'e karşı deplasmanda 2023-24 sezonunda 2-0, 2024-25 sezonunda 4-1 ve bu sezon da 2-0'lık skorla kazanarak tur atlamayı başardı.