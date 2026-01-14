Maç Sonuçları

Gaziantep destanı

A Spor’dan yayınlanan maçta Tayyip Talha, 14’te atıldı. Bu karta sinirlenip hakemin üzerine yürüyen Burak Yılmaz da atıldı. ..76 dakika 10 kişiyle direnen Gaziantep, 87’de Lungoyi’nin golüyle kazandı

Giriş: 14 Ocak 2026, Çarşamba 06:51

Ziraat Türkiye Kupası'nda C Grubu'nda Süper Lig'in iki güçlü temsilcisi Gaziantep'te karşılaştı. Maçın henüz 14. dakikasında Gaziantep FK'de Tayyip Talha, VAR'dan kırmızı kart gördü. Hakem Burak Pakkan, Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz'a da yoğun itirazdan kırmızı gösterdi. Gergin geçen maçta 26'da Churlinov'un vuruşu direkten döndü ve devre golsüz sona erdi.

KEITA DA ATILDI

İkinci yarıda 10 kişi direnen Gaziantep ekibi, 87'de golü buldu. 77'de oyuna giren Lungoyi, Sangare'nin savunma arkasına pasında, sol çaprazda kaleci Jovanovic'le karşı karşıya ağları havalandırıp tribünleri sevince boğdu. Kocaelispor'da da 90+3'te Keita, 2. sarıdan kırmızı gördü ve maçı 1-0 kazanan kırmızı siyahlılar, 3 puan siftahı yaparken, Körfez temsilcisi ise ilk yenilgisini yaşadı.

YİNE KIRMIZI YİNE TAYYİP!

Gaziantep FK'de kırmızı gören Tayyip Talha, geçen sezon da Beşiktaş'ta oynarken sezonu 3 kırmızıyla tamamlamıştı. Öyle ki geçen sezon yine Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ın Göztepe'ye elendiği maçta kırmızı gördükten 4 gün sonra ligde de 1-1'lik K.Paşa maçında atılmıştı.

BURAK HAKEMİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Maçın 12. dakikasında Gaziantep FK'de Tayyip Talha direkt kırmızı kart gördü. Çok sinirlenen teknik direktör Burak Yılmaz, hakem Burak Pakkan'ın üzerine yürüdü. Yılmaz'ın yardımcıları araya girdi. Hakem Pakkan bir kırmızı kart da Yılmaz'a gösterdi. Bu kez 4. hakemin üzerine yürüdü.

