Da Costa ipten aldı

Ziraat Türkiye Kupası'nda A Grubu'nda A Spor'dan yayınlanan karşılaşmada Başakşehir, evinde 1. Lig ekibi Boluspor'u 84'te bulduğu golle yendi. 23'te Fayzullayev'in kornerinde Opoku kafayla ağları sarstı: 1-0. 41'de Bertuğ, boş kale yerine topu auta gönderdi. 44'te Boluspor'da 19 yaşındaki Arda, ceza sahası dışı sağ çaprazından gönderdiği füzeyle ilk yarı skorunu belirledi: 1-1. İki takım kalecisinin de yıldızlaştığı maçta 84'te Da Costa, Umut'un pasında sonucu ilan etti: 2-1. Başakşehir puan siftahı yaparken, Boluspor 1 puanda kaldı.