Kadıköy Kartal'ı

Fenerbahçe'den seri sonu... Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Beşiktaş'ı evinde konuk eden sarı-lacivertliler, sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonuçla hem 16 maçlık yenilmeme serisini kaybeden Fenerbahçe hem de 2025'i mağlubiyetle tamaladı. 13 oyuncusundan çeşitli nedenlerle yararlanamayan sarı-kanarya, Beşiktaş karşısında maça tutuk başladı. İlk yarının önemli bölümünde üstün olan Beşiktaş, 33'te Cerny'nin golüyle öne geçti.

LİGDEKİ RÖVANŞI ALDI

Dakikalar 42'yi gösterdiğinde VAR'dan gelen uyarı sonrası hakem Oğuzhan Çakır, Fenerbahçe lehine penaltı verdi. Topun başına geçen Asensio, Ersin ile meşin yuvarlağı ayrı köşelere göndererek skora dengeyi getirdi. İkinci yarının başında yine Beşiktaş etkiliydi. Ancak kaleci Tarık, Orkun, Ermihan ve Rashica'ya izin vermedi. Maç bu skorla bitecek derken 90+1'de Cerny bir kez daha sahneye çıktı ve Beşiktaş'ı zafere taşıdı. Kartal, F.Bahçe'den rövanşı almış oldu.

KEREM SANTRFORA GEÇTİ

Fenerbahçe'de teknik direktör Tedesco, 3 golcüsü de olmayınca Kerem Aktürkoğlu'nu santrforda görevlendirdi. Tecrübeli oyuncu, zaman zaman Beşiktaş savunmasını zorlasa da pek varlık gösteremedi. Fenerbahçe'de Duran izinli, Talisca sakat ve Nesyri de Afrika Kupası'nda.

Beşiktaş, bu sezon oynadığı 4'üncü derbisinde ilk galibiyetini aldı. Siyah-beyazlılar, F.Bahçe'ye 3-2 yenilirken, Galatasaray'la 1-1, Trabzonspor'la da 3-3 berabere kalmıştı.

DERBİ HEYECANI YAŞADILAR

Fenerbahçe'de kaleci Tarık Çetin ile Bartuğ Elmaz, Beşiktaş'ta ise Djalo, Jurasek ve Devrim ilk defa derbi heyecanı yaşadı. Bartuğ, Galatasaray forması giyerken Beşiktaş'a karşı oynayamamıştı. Beşiktaş'ta Devrim de üst üste iki karşılaşmada görev aldı.

5 İSMİ DEĞİŞTİRDİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Rizespor 11'ine göre dünkü derbide 5 değişikliğe gitti. Tecrübeli çalıştırıcı, Taylan, Paulista, Rıdvan, Kartal ve Demir Ege'yi kızağa çekti, Gökhan, Emirhan, Jurasek, Salih ile Devrim'i sahaya sürdü. Tedesco da Eyüp mücadelesinde sahaya çıkan Duran, Ederson, Fred ve Talisca'nın yerine; Tarık, Bartuğ, Szymanski ve de Oğuz'u oynattı.

AYRILIK YOK DEVAM EDİYORUM

Mert Günok, Beşiktaş'tan ayrılacağı yönünde çıkan haberleri yalanladı. Tecrübeli kaleci, "Hakkımda çıkan 'mutsuz, gitmek istiyor, takım bakıyor' gibi haberler asılsızdır. Hoca ve yönetimle böyle bir şey görüşmedim" açıklamasını yaptı.

ADALI HASTA GELEMEDİ

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Kadıköy'de oynanan derbide takımının yanında yer alamadı. Adalı, rahatsız olduğundan dolayı Fenerbahçe mücadelesini tribünden takip edemedi. Beşiktaş başkanı maçı evinden izledi.