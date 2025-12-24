Altyapıdan takviye

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Domencio Tedesco, Beşiktaş derbisinde ilk 11'i kursa da yedek kulübesini doldurmakta oldukça sıkıntı yaşadı. Tam 13 oyuncusundan yoksun bir şekilde Beşiktaş karşısında çıkan İtalyan çalıştırıcı, kadroyu altyapıdan 18 yaşındaki kaleci Engin Can Biterge, 17 yaşındaki stoper Kamil Efe Üregen, 18 yaşındaki sol kanat Haydar Karataş, 16 yaşındaki sol kanat Alaettin Ekici ve 17 yaşındaki orta saha Mustafa Serhan Kök'le tamamladı. En-Nesyri'yle Nene Afrika Kupası'nda, Ederson, Duran izinli, Talisca, Nelson, Alvarez ve Brown sakat, İrfan Can, Cenk Tosun, Becao kadro dışı, Mert Hakan Yandaş da tutuklu olduğu için yoktu.