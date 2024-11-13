Şölen devam ediyor

Türkiye'nin kupasında heyecan kaldığı yerden devam ediyor... Türkiye Futbol Federasyonu, dün dördüncü tur maçlarının tarihlerini açıkladı. Federasyonun internet sitesi üzerinden yapılan açıklamaya göre maçlar 3, 4 ve 5 Aralık tarihlerinde oynanacak. Karşılaşmalar A Spor'dan naklen yayınlanacak. Açıklanan programda saha bilgisi boş bırakılan maçların stadyumları daha sonra duyurulacak.

3 ARALIK SALI:

13.00 Iğdır FK-Muşspor (Iğdır Şehir) 13.30 Bandırmaspor-Karacabey BLD (Bandırma 17 Eylül) 15.30 Antalyaspor-Küçükçekmece Sinopspor (C.A.Park Antalya) 18.00 Adana Demirspor-Sebat Gençlikspor (Yeni Adana) 20.30 Samsunspor-52 Orduspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)



4 ARALIK ÇARŞAMBA:

13.00 Alanyaspor-Fethiyespor (Gain Park) 13.30 Erzurumspor-Ayvalıkgücü BLD (Erzurum Kazım Karabekir) 13.30 Yeni Mersin İdmanyurdu-Kırklarelispor (Mersin) 13.30 Sincan BLD Ankara-Etimesgut (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik) 13.30 Amed-Adana 01 FK (Diyarbakır) 13.30 1461 Trabzon FK-Kırıkkale FK (Stadı daha sonra açıklanacak) 13.30 Gençlerbirliği-BLD Kütahyaspor (Eryaman) 13.30 Anadolu Üniversitesi-Bucaspor 1928 (Osmangazi Üniversitesi) 13.30 24Erzincanspor-Karaköprü BLD (Erzincan 13 Şubat Şehir) 13.30 Çorluspor 1947-Manisa FK (General Basri Saran) 13.30 İstanbulspor-Alanya 1221 Futbol (Esenyurt Necmi Kadıoğlu) 13.30 Menemen FK-Elazığspor (Menemen İlçe) 13.30 Fatih Karagümrük-Sarıyer (Atatürk Olimpiyat) 13.30 İskenderunspor-Tire 2021 FK (Kırıkhan İlçe) 15.30 Karşıyaka-MKE Ankaragücü (Alsancak Mustafa Denizli) 18.00 Konyaspor-Kepezspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir) 20.30 Bursaspor- Vanspor (Yüzüncü Yıl Atatürk)

5 ARALIK PERŞEMBE:

13.00 Ümraniyespor-Isparta 32 Spor (Spoint İnşaat Ümraniyespor) 13.30 Ankara Demirspor-Kastamonuspor (TCDD Ankara Demirspor) 13.30 Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı (Aktepe) 13.30 Karaman FK-Esenler Erokspor (Yeni Karaman) 15.30 Hatayspor-Osmaniyespor (Mersin) 18.00 Çaykur Rizespor-Silivrispor (Çaykur Didi) 20.30 Gaziantep FK-Batman Petrolspor (Gaziantep)