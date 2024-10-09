Altay - Karaman FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK MAÇI CANLI

Altay - Karaman FK ZTK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 2. Tur maçında Altay - Karaman FK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Altay - Karaman FK ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALTAY - KARAMAN FK ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Altay - Karaman FK maçı 8 Ekim Salı günü saat 15.00'te oynanacak. Karşılaşma ASpor ekranlarından canlı yayınlanacak.

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