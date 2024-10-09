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Adıyaman FK - Afyonspor MAÇI CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında Adıyaman FK ile Afyonspor kozlarını paylaşıyor. Kahta İlçe Stadyumu'ndaki mücadeleyi hakem Doğukan Yıldırım yönetiyor. Adıyaman FK - Afyonspor maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Giriş: 09 Ekim 2024, Çarşamba 12:54 Güncelleme: 09 Ekim 2024, Çarşamba 13:31

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor.

2. tur mücadelesinde TFF 3. Lig ekibi Adıyaman FK ile TFF 2. Lig ekibi Afyonspor karşı karşıya geliyor. Maçın galibi Türkiye Kupası'nda adını bir üst tura yazdıracak. Kahta İlçe Stadyumu'ndaki mücadeleyi hakem Doğukan Yıldırım yönetiyor.

Adıyaman FK - Afyonspor maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

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ADIYAMAN FK - AFYONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Adıyaman FK - Afyonspor maçı 9 Ekim Çarşamba günü saat 13:00'de A Spor'da canlı yayınlanıyor.

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