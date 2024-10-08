Zonguldak FK 2-4 Kırıkkale FK (MAÇ SONUCU ÖZET)

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında Zonguldak FK ile Kırıkkale FK karşı karşıya geldi.

Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turunda Kırıkkale FK, Zonguldakspor'u deplasmanda 4-2 mağlup ederek 3. tura yükseldi.

Karaelmas K. Köksal Stadı'nda oynanan müsabakaya etkili başlayan misafir takım, 22. dakikada Berkay Göçmen ve 35. dakikada da Serhat Tunç'un golleriyle soyunma odasına 2-0 üstün girdi.

İkinci yarıda tempoyu düşüren misafir takım karşısında 68. dakikada Okan Baydemir ile golü bulan ev sahibi ekip farkı 1'e indirdi. Golün ardından baskısını artıran Zonguldakspor, 90+3. dakikada Ethem Pülgir ile eşitliği sağladı ve normal süre 2-2 sona erdi.

Uzatmalarda Can Muhammet Vural'ın 114. dakikada penaltıdan attığı golle yeniden öne geçen Zonguldakspor, 118. dakikada da Burak Başkaya'nın fileleri havalandırmasıyla maçı 4-2 kazandı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ: