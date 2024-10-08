Bitlis Özgüzeldere - Kelkit Hürriyet SK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK MAÇI CANLI

Bitlis Özgüzeldere - Kelkit Hürriyet SK ZTK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 2. Tur maçında Bitlis Özgüzeldere ile Kelkit Hürriyet SK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bitlis Özgüzeldere - Kelkit Hürriyet SK ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BİTLİS ÖZGÜZELDERE - KELKİT HÜRRİYET SK ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bitlis Özgüzeldere - Kelkit Hürriyet SK maçı 8 Ekim Salı günü saat 14.00'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...