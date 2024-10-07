Zonguldak FK - Kırıkkale FK maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Zonguldak FK - Kırıkkale FK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Zonguldak FK ile Kırıkkale FK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Zonguldak FK - Kırıkkale FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ZONGULDAK FK - KIRIKKALE FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Zonguldak FK - Kırıkkale FK maçı 8 Ekim Salı günü saat 15:00'te A Spor'da canlı yayınlanacak.