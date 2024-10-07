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Zonguldak FK - Kırıkkale FK maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Zonguldak FK, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Kırıkkale FK ile kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Zonguldak FK - Kırıkkale FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Giriş: 07 Ekim 2024, Pazartesi 11:30 Güncelleme: 07 Ekim 2024, Pazartesi 12:00

Zonguldak FK - Kırıkkale FK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Zonguldak FK ile Kırıkkale FK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Zonguldak FK - Kırıkkale FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ZONGULDAK FK - KIRIKKALE FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Zonguldak FK - Kırıkkale FK maçı 8 Ekim Salı günü saat 15:00'te A Spor'da canlı yayınlanacak.

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