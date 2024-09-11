Uşakspor - 1922 Konyaspor maçı CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası 1. tur ilk maçında Uşakspor ile 1922 Konyaspor karşı karşıya geliyor. Uşak 1 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Muhammet Alperen Çopur yönetiyor.
Mücadeleyi kazanan ekip kupada adını bir üst tura yazdıracak.
Uşakspor - 1922 Konyaspor maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
MAÇIN İLK 11'LERİ
Uşakspor: Ramazan, Talha, Doğukan, Ömer, Erdi, Nihat, Turan, Osman, Alişan, M. Sefa, İbrahim
1922 Konyaspor: Ersagun, Hüseyin, Şeyhmus, Mert, Kadir, Emirhan, Enes, Çağdaş, Muahmmed, Ömer, Uğur
UŞAKSPOR - 1922 KONYASPOR MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
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