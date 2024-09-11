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Uşakspor - 1922 Konyaspor maçı CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası 1. tur ilk maçında Uşakspor ile 1922 Konyaspor karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi kazanan ekip kupada adını bir üst tura yazdıracak. Uşakspor - 1922 Konyaspor maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Giriş: 11 Eylül 2024, Çarşamba 16:00 Güncelleme: 11 Eylül 2024, Çarşamba 16:22

Ziraat Türkiye Kupası 1. tur ilk maçında Uşakspor ile 1922 Konyaspor karşı karşıya geliyor. Uşak 1 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Muhammet Alperen Çopur yönetiyor.

Mücadeleyi kazanan ekip kupada adını bir üst tura yazdıracak.

Uşakspor - 1922 Konyaspor maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

MAÇIN İLK 11'LERİ

Uşakspor: Ramazan, Talha, Doğukan, Ömer, Erdi, Nihat, Turan, Osman, Alişan, M. Sefa, İbrahim

1922 Konyaspor: Ersagun, Hüseyin, Şeyhmus, Mert, Kadir, Emirhan, Enes, Çağdaş, Muahmmed, Ömer, Uğur

UŞAKSPOR - 1922 KONYASPOR MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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