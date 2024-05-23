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Türkiye Kupası Haberler Beşiktaş Trabzonspor ZTK final maçı canlı şifresiz yayın izle | Ziraat Türkiye Kupası ATV izle

Beşiktaş Trabzonspor ZTK final maçı canlı şifresiz yayın izle | Ziraat Türkiye Kupası ATV izle

Beşiktaş ile Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası final maçında kozlarını paylaşacak. ATV'de canlı yayınlanacak müsabaka Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Dev finalde Ali Şansalan görev alacak. TFF final maçında VAR'da ise Dennis Johan Higler'e görev verdi. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası final maçı ne zaman? BJK TS maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Giriş: 23 Mayıs 2024, Perşembe 19:24 Güncelleme: 23 Mayıs 2024, Perşembe 20:35

Ziraat Türkiye Kupası Final maçı canlı izle - Beşiktaş ile Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası final maçında karşı karşıya gelecek. Sezonun bitimine kısa süre kala iki ekip için de sezonun en önemli hedefi olan Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğı için heyecan dorukta. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Peki, Beşiktaş - Trabzonspor ZTK final maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Trabzonspor müsabakası 23 Mayıs Perşembe günü saat 20:45'te ATV ekranlarında canlı ve şifresiz yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Colley, Masuaku, Salih, Musrati, Gedson, Ghezzal, Muçi, Muleka

Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Denswil, Mendy, Eren, Umut, Berat, Bardhi, Visca, Fountas, Onuachu

BEŞİKTAŞ 11. KEZ KAZANMAK İSTİYOR

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nı 11. kez müzesine götürmeyi hedefliyor. Siyah-beyazlı ekip, bu sezon 62'ncisi düzenlenen Türkiye Kupası'nda 10 kez şampiyonluk ipini göğüsledi. "Kara Kartal" 1974-1975, 1988-1989, 1989-1990, 1993-1994, 1997-1998, 2005-2006, 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011 ve 2020-2021 sezonlarında kupanın sahibi oldu.

TRABZONSPOR 10. KEZ KUPAYI KAZANMAK İSTİYOR

Trabzonspor ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası finali 23 Mayıs Perşembe günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Türkiye Kupası'nı bugüne kadar Trabzonspor 9, Beşiktaş 10 kez müzesine götürme başarısı gösterirken; bordo-mavililer, Olimpiyat Stadyumu'nda bugüne kadar oynadığı tüm final maçlarında hiç kaybetmedi.

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE

İKİ TAKIMDA DA EKSİKLER!

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan, Amir, Ante Rebic, Bahtiyar Zaynutdinov, Amartey ve Tafur Bingöl maçta süre alamayacak. Trabzonspor'da ise
Filip Benkovic ve Hüseyin Türkmen katılmadı.

ALİ ŞANSALAN DÜDÜK ÇALACAK!

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalinde hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak mücadeyi yönetecek Ali Şansalan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Serkan Olguncan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Burak Pakkan olacak.

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