3. Tur programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda maç programı açıklandı. 3. Tur'daTuru müsabakaları sonucu tur atlayan 32 takımın yanı sıra Trendyol Süper Lig'den 4, Trendyol 1. Lig'den 7, Nesine 2. Lig'den 9 ve Nesine 3. Lig'den 18 olmak üzere toplam 70 takım mücadele edecek. Müsabakalar tek maç eleme usulüne ve seri başı sistemine göre 29, 30 ve 31 Ekim tarihlerinde oynanacak ve galip gelen 35 takım tur atlayacak. Süper Lig'de yer alan takımların eşleşmeleri ise şöyle: Silivri-Kayserispor, İnegöl Kafkas- Hatayspor, Bayburt Öİ-Samsunspor, 23 Elazığ FK-Konyaspor.