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Beşiktaş - Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası maçı CANLI İZLE

Beşiktaş ile Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası final maçında kozlarını paylaşıyor. Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçı Ali Şansalan yönetiyor. Beşiktaş-Trabzonspor maçını haberimizden izleyebilirsiniz.

Giriş: 23 Mayıs 2024, Perşembe 20:35 Güncelleme: 23 Mayıs 2024, Perşembe 20:36

Beşiktaş ile Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası final maçında kozlarını paylaşıyor.

Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçı Ali Şansalan yönetiyor. Beşiktaş-Trabzonspor maçını haberimizden izleyebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA ?

Beşiktaş - Trabzonspor müsabakası saat 20:45'te başladı. Karşılaşma ATV ekranlarında canlı ve şifresiz yayınlanıyor.

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ

Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Colley, Masuaku, Salih, Musrati, Gedson, Ghezzal, Muçi, Muleka.

Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Denswil, Mendy, Eren, Umut, Berat, Bardhi, Visca, Fountas, Onuachu


İKİ TAKIMDA DA EKSİKLER!

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan, Amir, Ante Rebic, Bahtiyar Zaynutdinov, Amartey ve Tafur Bingöl maçta süre alamadı. Trabzonspor'da ise Filip Benkovic ve Hüseyin Türkmen kadroda yer almadı.

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Beşiktaş - Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası maçı CANLI İZLE