TRABZONSPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE | Trabzonspor - RAMS Başakşehir maçı CANLI YAYIN (Ziraat Türkiye Kupası maçı)

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Trabzonspor, Papara Park'ta RAMS Başakşehir'i konuk ediyor. Tecrübeli teknik adam Abdullah Avcı yönetimindeki Fırtına, Süper Lig'in son 3 maçından namağlup ayrıldı. Kadir Sağlam'ın yönettiği maçta kazanan taraf yarı finale yükselecek.



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TRABZONSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇINDA İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Umut, Bardhi, Visca, Trezeguet, Onuachu



Başakşehir: Deniz, Kemen, Yağız, Opoku, Lima, Josef de Souza, Serdar, Emirhan, Abeid, Figueiredo, Keny

TRABZONSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Trabzonspor - Başakşehir maçı 28 Şubat Çarşamba günü saat 17.30'da başladı. Zorlu karşılaşma A Spor'dan canlı yayınlanıyor.

AVCI İLK PEŞİNDE

Bordo-mavili kulüp, ilk olarak 10 Kasım 2020'de göreve getirdiği Avcı ile 3 kupa aldı. 2021-22'de Fenerbahçe'nin 8 puan önünde 81 puanla şampiyon olan Fırtına, 27 Ocak 2021'de Başakşehir'i 2-1, 30 Temmuz 2022'de de Sivas'ı 4-0 yenerek Süper Kupa'yı kaldırdı. Avcı'nın hedefi Türkiye Kupası'nı da ilk kez kazanmak.



KADİR SAĞLAM YÖNETİYOR

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakasında Trabzonspor ile Başakşehir arasında oynanan maçı hakem Kadir Sağlam yönetiyor.Sağlam'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Serkan Çimen yapıyor.

DOKUZ KEZ KAZANDI

Fırtına, kupayı daha önce 9 kez aldı. Karadeniz devi, Türkiye Kupası'nı ilk olarak 1976-77 sezonunda kazandı. Trabzonspor, Beşiktaş'ı ilk maçta 1-0 yenmiş ve ikinci maçın 0-0 tamamlanmasıyla ilk kez Türkiye Kupası sevinci yaşamıştı. Bordo-mavililer, 1977-78, 1983-84, 1991-92,

1994-95, 2002-03, 2003-04, 2009-10 ve son olarak 2019-20 sezonunda kupa sevinci yaşadı.



ŞEHİR'E GEÇİT YOK

Trabzonspor, Başakşehir'e kupa maçlarında geçit vermiyor. Bugüne kadar turuncu-lacivertlilerle Türkiye Kupası'nda 4 kez karşılaşan bordo-mavililer bu periyotta 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. 27 Ocak 2021'de iki takım arasında oynana Süper Kupa Finali'ni Trabzon 2-1 kazanmıştı.



