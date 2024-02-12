Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belirlendi. Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekiminde kulüp temsilcileri ve TFF yetkilileri yer aldı.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve RAMS Başakşehir'in seribaşı olduğu kurada, Trabzonspor, MKE Ankaragücü, TÜMOSAN Konyaspor ve VavaCars Fatih Karagümrük de yer aldı.

Çeyrek final maçları 27-29 Şubat tarihlerinde tek karşılaşma üzerinden, yarı final mücadeleleri ise çift maç eleme usulüne göre oynanacak. Yarı final ve final maçlarının tarihleri daha sonra belirlenecek.

Kura çekimi öncesinde konuşan TFF Başkan Vekili Yalçın Orhan, Ziraat Türkiye Kupası'nın Türk futbolunun en önemli markalarından birisi olduğuna dikkati çekerek çeyrek finale yükselen takımları tebrik etti.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA ÇEYREK VE YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ ŞU ŞEKİLDE OLUŞTU:

Trabzonspor-RAMS Başakşehir

Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor

MKE Ankaragücü-Fenerbahçe

Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük

YARI FİNALLER

MKE Ankaragücü-Fenerbahçe/Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor

Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük/Trabzonspor-RAMS Başakşehir