Karnaval sürüyor!

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kura çekimi dün gerçekleştirildi. Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği dev organizasyonun Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekimine, TFF'nin ikinci ve üçüncü liglerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Volkan Can, TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın, lig yönetimi direktörü Özcan Şefik ve kulüp temsilcileri katıldı. Kupanın bu etabında TFF 2. Lig'den sadece 24 Erzincanspor yer alırken; Trendyol 1. Lig'den ise Gençlerbirliği ve Bandırmaspor takımları bulunuyor. Geri kalan 13 ekip ise Trendyol Süper Lig'den oldu. Kupanın son şampiyonu Fenerbahçe bu turda Gaziantep FK ile eşleşti. Galatasaray'ın, Bandırmaspor'la oynayacağı turda, Beşiktaş ise eski hocası Sergen Yalçın'ın rakibi olacak. Trabzonspor da 1. Lig temsilcisi Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Ziraat Türkiye Kupası'nda tek maç eleme usulüne göre yapılacak karşılaşmalar 6, 7, 8 Şubat tarihlerinde oynanacak ve çeyrek finalistler belirlenecek.
TÜM MAÇLAR A SPOR'DA
Kupanın heyecanı her zaman olduğu gibi A Spor ekranlarında yaşanacak. Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda, futbolseverler 6, 7, 8 Şubat tarihlerinde A Spor ekranlarına kilitlenecek. Bu turda oynanacak 8 karşılaşmanın tamamı A Spor'da.
TURKUVAZ'A TEŞEKKÜR
TFF 2. ve 3. liglerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can, "Kupanın yayıncı kuruluşu Turkuvaz Medya Grubu kanallarına ve kura çekimini izleyen vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE KUPASI'NIN STATÜSÜ
- Son 16 turu tek maç eleme usulü oynanacak. 8 takım bir üst tura çıkacak.
- Çeyrek final müsabakaları, son 16 sonucunda tur atlayan 8 takım arasında ve tek maç eleme usulüne göre oynanacak.
- Yarı final müsabakaları, çeyrek finalde turlayan 4 takım arasında ve çift maç eleme usulüne göre oynanacak. Bu turdaki eşleşmeler çeyrek final müsabakaları kura çekimi esnasında belirlenecek.
- Final müsabakası ise yarı finalde tur atlayan iki takım arasında, TFF tarafından belirlenecek olan tarafsız sahada tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Kupanın sahibi bu dev maç sonucunda netlik kazancak.