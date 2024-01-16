Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur hakemleri açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda çarşamba ve perşembe günü oynanacak 5. tur maçlarının hakemleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre kupada 5. tur maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde:

17 OCAK ÇARŞAMBA

13.00 Antalyaspor-Pendikspor (Mehmet Türkmen)

13.00 Başakşehir-Boluspor (Burak Olcar)

15.00 Gaziantep FK-Bodrum FK (Emre Kargın)

17.00 Alanyaspor-Samsunspor (Alper Akarsu)

19.00 Adana Demirspor-24 Erzincanspor (Feridun Daldaş)

21.00 Fenerbahçe-Adanaspor (Çağdaş Altay)

18 OCAK PERŞEMBE

13.00 Sivasspor-Keçiörengücü (Ömer Tolga Güldibi)

15.00 Kayserispor-Gençlerbirliği (Ozan Ergün)

17.00 Konyaspor-Göztepe (Oğuzhan Çakır)

19.00 Trabzonspor-Manisa FK (Turgut Doman)

21.00 Galatasaray-Ümraniyespor (Burak Pakkan)