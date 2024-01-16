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Türkiye Kupası Haberler Kasımpaşa - Teksüt Bandırmaspor maçı CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası

Kasımpaşa - Teksüt Bandırmaspor maçı CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Kasımpaşa ile Teksüt Bandırmaspor karşı karşıya geliyor. Rams Kasımpaşa - Teksüt Bandırmaspor maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Giriş: 16 Ocak 2024, Salı 15:10 Güncelleme: 16 Ocak 2024, Salı 15:40

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Türkiye'nin 1 numaralı kupasında 5. tur maçları oynanıyor.

4. tur maçında Trendyol Süper Lig ekibi Kasımpaşa ile TFF 1. Lig ekibi Teksüt Bandırmaspor kozlarını paylaşıyor.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada hakem Davut Dakul Çelik düdük çalıyor.

Kasımpaşa - Bandırmaspor maçını canlı izlemek için tıklayın!

KASIMPAŞA - TEKSÜT BANDIRMASPOR MAÇININ İLK 11'LERİ
Kasımpaşa: Ali Emre, Winck, Taylan, Yasin, Ben Ouanes, Selim, Aytaç, Emirhan, Hajradinovic, Gomis, Da Costa.

Teksüt Bandırmaspor: Akın, Rahmetullah, Mert, Batuhan, Emre Batuhan, Mehmet, Mustafa, Doğancan, Foor, Soukou, Metehan

KASIMPAŞA - TEKSÜT BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Kasımpaşa - Teksüt Bandırmaspor maçı 16 Aralık Salı günü saat 15.00'te başladı. Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.

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