Beşiktaş - Eyüpspor maçı CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 5. tur maçları ile devam ediyor. Beşiktaş ile Eyüpspor kozlarını paylaşıyor.

Tüpraş Stadyumu'ndaki karşılaşmayı hakem Murat Erdoğan yönetiyor.

Portekizli teknik direktör Fernando Santos Beşiktaş'ta 2. maçına çıkıyor. Arda Turan yönetimindeki 1. Lig ekibi Eyüpspor zorlu deplasmanda sürpriz yaparak kupada yoluna devam etmek istiyor.

Zorlu müsabakada kazanan taraf adını bir üst tura yazdıracak.

BEŞİKTAŞ - EYÜPSPOR MAÇININ 11'LERİ

Beşiktaş: Mert, Onur, Necip, Zaynutdinov, Umut, Demir Ege, Salih, Gedson, Ghezzal, Rebic, Cenk

Eyüpspor: Berke, Metehan, Uğur Demirok, Claro, Ömer Bayram, Bekir, Seslar, Melih, Mete Kaan, Ahmed Kutucu, Mustafa Pektemek

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BEŞİKTAŞ'TA 7 EKSİK

Siyah-beyazlı ekipte 7 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Eyüpspor karşısında forma giyemiyor. Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden milli takımlarının kadrolarında yer alan Omar Colley, Daniel Amartey, Arthur Masuaku ve Vincent Aboubakar, kadro dışı bırakılan Valentin Rosier'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Alex-Oxlade Chamberlain ile Amir Hadziahmetovic de kadroda yer almıyor.

BEŞİKTAŞ - EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Eyüpspor maçı 16 Aralık Salı günü saat 21:00'de başladı. Karşılaşma A Spor'da canlı yayınlanıyor.