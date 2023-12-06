Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur karşılaşmaları toplu sonuçlar

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Birbirinden zorlu eşleşmelerde takımlar üst tura yükselmek için karşı karşıya geldi. İşte günün biten karşılaşmaları...
İŞTE GÜNÜN SONLANAN KARŞILAŞMALARI...
BB Erzurumspor 0-3 24 Anagold Erzincanspor
Teksüt Bandırmaspor 3-1 Somaspor
Kasımpaşa 4-1 Kırşehir Belediyespor
Bodrumspor 2-1 Menemenspor
Sakaryaspor 1-0 Ankaraspor
Boluspor 1-0 Amed Spotif Faliyetler
Ümraniyespor 2-1 Güneş Holding Çankaya Spor
Eyüpspor 3-1 Ankara Demirspor
Gençlerbirliği 4-1 Viven Bornova
Adanaspor 2-0 Esenler Erokspor
Göztepe 3-0 1461 Trabzon FK
Altay 2-3 Tuna Tarım Kırklarelispor
Tümosan Konyaspor 2-0 Beyoğlu Yeni Çarşı (MAÇ DEVAM EDİYOR)