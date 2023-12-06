Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur karşılaşmaları toplu sonuçlar

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Birbirinden zorlu eşleşmelerde takımlar üst tura yükselmek için karşı karşıya geldi. İşte günün biten karşılaşmaları...

İŞTE GÜNÜN SONLANAN KARŞILAŞMALARI...

BB Erzurumspor 0-3 24 Anagold Erzincanspor

Teksüt Bandırmaspor 3-1 Somaspor

Kasımpaşa 4-1 Kırşehir Belediyespor

Bodrumspor 2-1 Menemenspor

Sakaryaspor 1-0 Ankaraspor

Boluspor 1-0 Amed Spotif Faliyetler

Ümraniyespor 2-1 Güneş Holding Çankaya Spor

Eyüpspor 3-1 Ankara Demirspor

Gençlerbirliği 4-1 Viven Bornova

Adanaspor 2-0 Esenler Erokspor

Göztepe 3-0 1461 Trabzon FK

Altay 2-3 Tuna Tarım Kırklarelispor

Tümosan Konyaspor 2-0 Beyoğlu Yeni Çarşı (MAÇ DEVAM EDİYOR)