Corendon Alanyaspor - Kocaelispor maçı CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası

Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı tüm hızıyla devam ediyor.
Süper Lig ekibi Corendon Alanyaspor ile TFF 1. Lig ekibi Kocaelispor, Kırbıyık Holding Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor.
Corendon Alanyaspor ile Kocaelispor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçını A Spor'dan naklen ve şifresiz izleyebilirsiniz.
CORENDON ALANYASPOR - KOCAELİSPOR MAÇININ İLK 11'LERİ
Corendon Alanyaspor: Yavuz, Furkan, Efecan, Fer, Sisto, Fatih, Eduardo, Balkovec, Anderson, Yunus, Hadergjonaj.
Kocaelispor: Harun, Mehmet, Alihan, Yusuf, Onur, Fofana, Emre, Yusuf E. Mesut, Cem, Kouakou.
MAÇIN GOLLERİ
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