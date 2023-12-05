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Corendon Alanyaspor - Kocaelispor maçı CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Corendon Alanyaspor ile Kocaelispor karşı karşıya geliyor. Corendon Alanyaspor - Kocaelispor maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Giriş: 05 Aralık 2023, Salı 22:01

Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı tüm hızıyla devam ediyor.

Süper Lig ekibi Corendon Alanyaspor ile TFF 1. Lig ekibi Kocaelispor, Kırbıyık Holding Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor.

Corendon Alanyaspor ile Kocaelispor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçını A Spor'dan naklen ve şifresiz izleyebilirsiniz.

CORENDON ALANYASPOR - KOCAELİSPOR MAÇININ İLK 11'LERİ

Corendon Alanyaspor: Yavuz, Furkan, Efecan, Fer, Sisto, Fatih, Eduardo, Balkovec, Anderson, Yunus, Hadergjonaj.

Kocaelispor: Harun, Mehmet, Alihan, Yusuf, Onur, Fofana, Emre, Yusuf E. Mesut, Cem, Kouakou.

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