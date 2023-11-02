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Türkiye Kupası Haberler Kayserispor 4 - 0 Iğdır FK (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Kayserispor 4 - 0 Iğdır FK (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur etabında Mondihome Kayserispor, uzatmalara giden maçta Alagöz Holding Iğdır FK'yı 4-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Giriş: 02 Kasım 2023, Perşembe 22:36 Güncelleme: 02 Kasım 2023, Perşembe 22:50

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Mondihome Kayserispor ile Alagöz Holding Iğdır FK karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi. Karşılıklı ataklarla geçen ikinci yarıda da gol sesi çıkmayınca maç uzatmalara gitti.

İlk uzatma devresinde Kayserispor golü buldu. 97. dakikada Boa Morte, sarı-kırmızılıları 1-0 öne geçirdi. 100. dakikada Boa Morte kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.

Uzatmaların ikinci devresinde ev sahibi ekip, farkı üçe çıkardı. 107. dakikada Bahoken skoru 3-0'a getirdi.

120. dakikada Cardoso skoru tayin etti ve Kayserispor, maçı 4-0 kazanarak bir üst tura yükseldi.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

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