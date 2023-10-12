Düello Plevne'nin

Kupada Tokat Belediyespor Plevnespor deplasman da Zonguldak Kömürspor'u geçerken sahada Burak Seres şov vardı. Tokat ekibi 3. dakikada Burak'ın golüyle 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. 27'de Kadir Kıra kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 28'de penaltıdan Oğuzhan Öztürk skoru eşitledi: 1-1. Plevnespor 1 kişi eksik oynamasına rağmen maçta rakibine büyük bir üstünlük kurdu. 33'de Burak bir kez daha sahne aldı. Devre 2-1 konuk ekibin üstünlüğüyle tamamlandı. 70'de 31 yaşındaki tecrübeli golcü bir defa daha sahne aldı. Skoru 3-1'e getirdi. Uzatmalar da Oğuzhan Öztürk fileleri yine sarssa da Tokat Plevnespor 3-2'lik skorla adını 3. Tur'a yazdırmayı başardı.

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