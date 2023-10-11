Denizlispor 2 - 3 Burhaniye Belediyespor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur mücadelesinde Denizlispor ile Burhaniye Belediyespor karşı karşıya geldi.
Burhaniye Belediyespor, 19. dakika penaltıdan Kadir Kaya'nın attığı golle 1-0 öne geçti.
Denizlispor bu gole 44. dakikada Mehmet'in attığı golle yanıt verdi. İlk yarı 1-1 sona erdi.
İkinci yarıda Denizlispor öne geçen taraf oldu. 57. dakikada Emre Yıldırım, ev sahibini 2-1'lik üstünlüğe taşıdı.
Burhaniye Belediyespor, 87. dakikada beraberliği yakaladı. Kadir Kaya, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. Konuk takımda 89'da Mustafa Kaya sahneye çıktı ve skoru 3-2'ye getirdi.
Karşılaşmayı 3-2 kazanan Burhaniye Belediyespor, bir üst tura yükseldi.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ