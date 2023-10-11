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Türkiye Kupası Haberler Denizlispor 2 - 3 Burhaniye Belediyespor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Denizlispor 2 - 3 Burhaniye Belediyespor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında Burhaniye Belediyespor, son 3 dakikasına 2-1 geride girdiği maçta Denizlispor'u 3-2 mağlup etmeyi başararak bir üst tura yükseldi.

Giriş: 11 Ekim 2023, Çarşamba 19:27 Güncelleme: 11 Ekim 2023, Çarşamba 19:29

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur mücadelesinde Denizlispor ile Burhaniye Belediyespor karşı karşıya geldi.

Burhaniye Belediyespor, 19. dakika penaltıdan Kadir Kaya'nın attığı golle 1-0 öne geçti.

Denizlispor bu gole 44. dakikada Mehmet'in attığı golle yanıt verdi. İlk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda Denizlispor öne geçen taraf oldu. 57. dakikada Emre Yıldırım, ev sahibini 2-1'lik üstünlüğe taşıdı.

Burhaniye Belediyespor, 87. dakikada beraberliği yakaladı. Kadir Kaya, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. Konuk takımda 89'da Mustafa Kaya sahneye çıktı ve skoru 3-2'ye getirdi.

Karşılaşmayı 3-2 kazanan Burhaniye Belediyespor, bir üst tura yükseldi.

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