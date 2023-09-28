Elazığ şov

Ziraat Türkiye Kupası'nda 12 Bingölspor ile 23 Elazığ FK arasındaki maç müthiş bir mücadeleye sahne oldu. Heyecanın bir an eksik olmadığı karşılaşmayı A SPOR naklen ekranlara taşıdı. 33. dakikada 23 Elazığspor sağ kanattan etkili geldi. Çizgiye inip topu dışarı çıkardılar. Sergen Uzun'un düzgün plase vuruşuyla konuk ekip 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. Bu golün hemen ardından 12 Bingöl bastırmaya başladı. Ancak direği aşamadılar. Mücadelenin ilk yarısında başka gol olmayınca 23 Elazığ FK soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle girdi.

UZATMASIZ GEÇTİ

İkinci yarıda heyecan fırtınası daha da arttı. 12 Bingöl beraberlik golü için fazla beklemedi. 53. dakikada gelişen atakta ev sahibi ekip Berat Kaya'nın golüyle skoru 1-1'e getirdi. Bu golün ardından büyük bir sevinç yaşandı. Kalan bölümde iki takım da tehlikeli akınlar yapsa da gol çıkmadı. Maç bu skorla tamamlanıp, uzatmaya gidecek denilirken 23 Elazığ FK, Halilcan Doğa ile bir defa daha fileleri sarstı: 1-2. 12 Bingöl yeniden beraberlik için yüklense de süre yetmedi. Maçı 2-1 kazanan Elazığ turladı.



ÇOK MUTLUYUZ

23 Elazığ FK'ya turu getiren golü kaydeden Halilcan Doğan şöyle konuştu: "Kupada yolculuğumuzun uzun olmasını istiyoruz. 12 Bingöl'ü yenerek bir üst tura kaldı. Şimdi rakibimizi bekliyoruz. Turları atladıkça daha güçlü takımlarla eşleşeceğiz. Ama biz buna hazırız. Tüm takım arkadaşlarımı kutluyorum. Güzel bir galibiyet oldu"

