Maç Sonuçları

Türkiye Kupası Haberler Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Sivasspor maçı öncesi dikkat çeken sözler! "Bizim için çok önemli"

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Sivasspor maçı öncesi dikkat çeken sözler! "Bizim için çok önemli"

Ziraat Türkiye Kupası yarı flnal rövanş maçında Fenerbahçe, Sivasspor'u konuk ediyor. Sarı lacivertliler yarı final ilk maçında rakibi ile 0-0'lık skorla berabere kalmıştı. Kanarya rakibini turnuvadan eleyerek kupada finale uzanmak istiyor. Bu kritik mücadele öncesi Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Giriş: 24 Mayıs 2023, Çarşamba 19:17 Güncelleme: 24 Mayıs 2023, Çarşamba 19:27

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ile Sivasspor karşı karşıya geliyor. Sarı lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus kritik maç öncesi dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE JORGE JESUS'UN AÇIKLAMALARI:

İki takım da finalde olmayı istiyor. Bizim için finalde olmak önemli, bunun için çok çalıştık. Hızlı ve yaratıcı oyun sergileyerek taraftarlarımızın desteğiyle kazanmak istiyoruz.

Taraftarlarımızdan güzel bir atmosfer bekliyorum. Oyuncularımızın psikolojisi açısından çok önemli. Onların desteğiyle finale adımızı yazdırmak istiyoruz.

EN SON HABERLER

FENERBAHÇE SİVASSPOR MAÇI CANLI İZLE - ŞİFRESİZ 📺 | Fenerbahçe - Sivasspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Sivasspor maçı öncesi dikkat çeken sözler! "Bizim için çok önemli"
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı tarihleri açıklandı
Yarı final 24-25 Mayıs’ta
Başakşehir 1-0 Ankaragücü (MAÇ SONUCU - ÖZET) Türkiye Kupası
BİZE ULAŞIN