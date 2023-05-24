Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Sivasspor maçı öncesi dikkat çeken sözler! "Bizim için çok önemli"

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ile Sivasspor karşı karşıya geliyor. Sarı lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus kritik maç öncesi dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE JORGE JESUS'UN AÇIKLAMALARI:

İki takım da finalde olmayı istiyor. Bizim için finalde olmak önemli, bunun için çok çalıştık. Hızlı ve yaratıcı oyun sergileyerek taraftarlarımızın desteğiyle kazanmak istiyoruz.

Taraftarlarımızdan güzel bir atmosfer bekliyorum. Oyuncularımızın psikolojisi açısından çok önemli. Onların desteğiyle finale adımızı yazdırmak istiyoruz.