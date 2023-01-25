Dev şölen 28 Şubat'ta

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekimi, Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştirildi. A Spor'dan canlı olarak ekranlara getirilen kura çekimine; TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF 2. Başkan Vekili Murat Aksu, Başkan Vekili Yalçın Orhan, Süper Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Müslüm Özmen, Amatör İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Düşmez, 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can, Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin, Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ve kulüp başkanları ile temsilcileri katıldı.



YARI FİNALDE DERBİ İHTİMALİ VAR

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan çeyrek finallerde geçtiğimiz sezonun şampiyonu olan Sivasspor, Gaziantep FK'yle, finalist Kayserispor ise Ziraat Türkiye Kupası'nın favorilerden Fenerbahçe'yle eşleşti. Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, yarı finale yükselebilmek için deplasmanda Ankaragücü'yle kozlarını paylaşacak. Türkiye Kupası'nı 18 kezle en fazla kazanan takım olan Galatasaray da sahasında Başakşehir'le karşılaşacak. Çeyrek finaller 28 Şubat, 1 ve 2 Mart tarihlerinde oynanacak. Yarı final eşleşmelerinin de belli olduğu kurada; Sivasspor-Gaziantep FK galibi, Fenerbahçe-Kayserispor galibiyle, Ankaragücü-Trabzonspor galibi Galatasaray-Başakşehir galibiyle yarı finalde eşleşecek.



TÜRK SPORUNUN DESTEKÇİSİYİZ

Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Emrah Gündüz, Türk sporuna desteklerinin artarak süreceğine vurgu yaptı. Gündüz, "Spora ve sanata destek vermek bankamızın üzerinde durduğu konuların başında geliyor. Türk sporunun büyümesine ve gelişmesine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bundan sonra da Türk sporunun destekçisi olmaya devam edeceğiz" dedi.



SERİBAŞI TAKIMLAR

Sivasspor Fenerbahçe Başakşehir Trabzonspor



SERİBAŞI OLMAYANLAR

Galatasaray Gaziantep FK Ankaragücü Kayserispor



ÇEYREK FİNALLER

(28 ŞUBAT, 1 VE 2 MART)

Fenerbahçe-Kayserispor Sivasspor-Gaziantep FK Ankaragücü-Trabzonspor Galatasaray-Başakşehir



YARI FİNAL 1. MAÇLAR (4, 5 VEYA 6 NİSAN)

Sivas-G.Antep (GALİBİ) / F.Bahçe-Kayseri (GALİBİ) G.Saray-B.Şehir (GALİBİ) / A.Gücü-Trabzon (GALİBİ)

YARI FİNAL RÖVANŞLAR (25, 26 VEYA 27 NİSAN)

F.Bahçe-Kayseri (GALİBİ) / Sivas-Gaziantep (GALİBİ) A.Gücü-Trabzon (GALİBİ) / G.Saray-B.Şehir (GALİBİ)



TÜRKİYE KUPASI'NI KAZANANLAR

Galatasaray 18

Beşiktaş 10

Trabzonspor 9

Fenerbahçe 6

Altay 2

Ankaragücü 2

Gençlerbirliği 2

Göztepe 2

Kocaelispor 2

Kayserispor 1

Bursaspor 1

Eskişehirspor 1

Sakaryaspor 1

Konyaspor 1

Akhisarspor 1

Sivasspor 1



GAZİANTEP FK'DEN 2'DE 2

Gaziantep FK, üst üste 2. kez çeyrek finalde yer alacak. Geçtiğimiz sezon deplasmanda Alanyaspor'a yenilip kupaya çeyrek finalde veda etti.



22 YILLIK HASRETİ SONA ERDİ

Türkiye Kupası'nı daha önce iki kez kazanan A.Gücü, 22 yıl sonra çeyrek final heyecanı yaşayacak. En son 200- 01'de F.Bahçe'ye 3-1 yenilip elenmişti.



B.ŞEHİR, 2 FİNALİ DE KAYBETTİ

Türkiye Kupası'nda 2010-11 ve 2016- 17'de finale yükselen Başakşehir, iki finali de kazanamadı. 2010-11'de Beşiktaş'a, 2016-17'de de Konya'ya kaybetti.



YARI FİNALLERDE RÖVANŞ VAR

Yarı final; çift maç eleme usulüne göre oynanacak. Yarı final ilk maçları 4, 5 veya 6 Nisan, rövanş maçları ise 25, 26 veya 27 Nisan tarihlerinde oynanacak.